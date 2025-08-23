پولیس مقابلے :لاہور،سرگودھا،پاکپتن ،گجرات میں 6ملزم ہلاک
لاہور(کرائم رپورٹر،نمائندگان) لاہور ،سرگودھا، پاکپتن، گجرات میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلوں میں 6ملزم ہلاک،جبکہ5زخمی ہوئے جنہیں گرفتار کرلیا گیا۔
ترجمان پولیس کے مطابق گزشتہ رات صوبائی دارالحکومت کی حدود میں 4 مبینہ پولیس مقابلے ہوئے ، سی سی ڈی اہلکار مختلف مقدمات میں ملوث دو زیر حراست ملزموں مون اور حفیظ کو ریکوری کیلئے لے جا رہے تھے کہ فیکٹری ایریا کے علاقے والٹن روڈ کے قریب ان کے نامعلوم ساتھیوں نے ان کو چھڑوانے کیلئے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی ،جس کی زد میں آکر دونوں زیر حراست ڈاکو مون اور حفیظ مارے گئے ۔سبزہ زار میں اے وی ایل ایس اقبال ٹاؤن کیساتھ مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم راشد کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا،اس کا ایک ساتھی فرار ہو گیا ۔شفیق آباد رنگ روڈ کے قریب مقابلے کے دوران 2ملزم زخمی ہوئے جنہیں گرفتار کرلیا گیا،ان ملزموں نے پولیس کے اشارے پررکنے کی بجائے فائرنگ کی،جوابی فائرنگ سے بچتے ہوئے ملزم موٹرسائیکل سے گرکرزخمی ہوئے ۔ باٹا پور کے علاقے میں بھی مقابلے کے دوران 2ملزم مبشر اور رمیش زخمی ہوئے ، جنہیں گرفتار کرلیاگیا۔ ادھر سرگودھامیں مبینہ پولیس مقابلے میں سنگین نوعیت کے مقدمات میں ملوث 2 زیرحراست ملزم ہلاک جبکہ ان کے ساتھی فرار ہو گئے ۔پولیس ترجمان کے مطابق پولیس گرفتار ملزموں مظہر اور احمد رضا کو اسلحہ کی برآمدگی کیلئے خوشاب روڈ پر لے جا رہی تھی کہ راستے میں گھات لگائے ان کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔چھڑانے کی کوشش کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں دونوں زیرِ حراست ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے ۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں ایک ملزم مظہر ایک بچے کے اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں ملوث تھا، جبکہ دوسرا ملزم احمد رضا شاہ محکمہ لائیو سٹاک کے ڈاکٹر کے قتل کے مقدمے میں نامزد تھا۔دونوں ملزموں کا تعلق تحصیل شاہپور، ضلع سرگودھا سے تھا۔ادھر پاکپتن میں 29 ایس پی روڈ پرسی سی ڈی سے مقابلے میں 100سے زائد مقدموں میں ملوث موٹرسائیکل چور جھنگ کا رہائشی فیصل بلوچ ہلاک ہوگیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم فیصل بلوچ ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو ہسپتالوں ودیگر مقامات سے موٹرسائیکلوں کی چوری میں ملوث تھا۔علاوہ ازیں گجرات کے گاؤں ہنجرا کے قریب سی سی ڈی کیساتھ مقابلے میں فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا خطرناک ڈاکو محمد شہزاد ہلاک ہو گیا ۔مارا جانیوالا ملزم محمد شہزاد دوران ڈکیتی شہریوں کو زخمی اور قتل کر نے جیسے مقدمات میں ملوث تھا۔