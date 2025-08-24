بلوچستان میں پائیدار امن ترقی و خوشحالی کیلئے فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی:ترقی کیلئے گڈ گورننس ضروری:فیلڈ مارشل
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،اے پی پی)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بلوچستان میں پائیدار امن ،ترقی و خوشحالی کیلئے فوج عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی،ترقی کیلئے گڈ گورننس ضروری ہے ، بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کیلئے سول و ملٹری تعاون اور مشترکہ کوششیں کرنا ہوں گی۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ( آئی ایس پی آر )کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے تربت، بلوچستان کا دورہ کیا۔اس دورے کا مقصد موجودہ سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا، ترقیاتی اقدامات کا معائنہ کرنا اور بلوچستان کے استحکام و خوشحالی کیلئے عسکری و سول اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا تھا، اس موقع پر بلوچستان کے وزیراعلیٰ سرفراز بگٹی ، چیف سیکرٹری بلوچستان اور دیگر حکام بھی موجود تھے ۔اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سکیورٹی صورتحال، فتنہ الہندوستان کے خلاف کامیاب آپریشنز، جاری ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی بلوچستان میں سماجی و معاشی بہتری کی کوششوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔وزیراعلیٰ بلوچستان اور سول انتظامیہ کے نمائندوں سے ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے گڈ گورننس، بنیادی ڈھانچے اور عوامی مفاد پر مبنی جامع ترقی کی اہمیت پر زور دیا۔انہوں نے بلوچستان کے عوام کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سول اور عسکری اداروں کے باہمی تعاون کو ناگزیر قرار دیا اور جنوبی بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کیلئے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔فیلڈ مارشل نے بلوچستان کے عوام کے ساتھ پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ کیا تاکہ خطے میں پائیدار امن، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل کیلئے سول و ملٹری تعاون اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کے بلند حوصلے ، عملی تیاری اور قومی خودمختاری کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ انہوں نے مشکل حالات میں امن و استحکام قائم رکھنے میں ان کے کردار کی تعریف کی۔قبل ازیں تربت پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور کمانڈر بلوچستان نے استقبال کیا۔