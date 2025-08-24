صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پنجاب کے شہروں کو فیو چرسٹی کے تصو پر تعمیر وترقی دینگے:مریم نواز

اوساکا،لاہور(دنیانیوز)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہاہے کہ پنجاب کے شہروں کو فیوچر سٹی کے تصور پر تعمیر و ترقی دیں گے ۔وزیراعلیٰ نے گزشتہ روز اوساکا میں ورلڈ ایکسپو 2025 کادورہ کیا ،ایکسپو ایسوسی ایشن کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اکی نوکی ماناٹسو نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔

مریم نواز نے ایکسپو 2025 کیلئے ‘‘بہتر زندگی کیلئے مستقبل کے معاشرے کی تشکیل’’ کا عنوان منتخب کرنے کوسراہا۔ایکسپو میں انسانی جان بچانے ، عوام کوبہتر سہولیات کی فراہمی اورطریقوں کو نمایاں کیا گیا ہے ۔وزیر اعلیٰ نے پاکستانی پویلین کا بھی دورہ کیا اورپاکستانی پویلین آنیوالے پاکستانیوں اورغیر ملکی سیاحوں سے گفتگو کی۔انہوں نے ماحول دوست خوراک و زراعت کا سٹال بھی دیکھا،ورلڈایکسپو2025 میں 150 جاپانی اور غیر ملکی کمپنیوں نے سٹالز لگائے ہیں ،مریم نواز کو گرینڈ رنگ کا دورہ بھی کرایا گیا۔دوسری طرف مریم نواز نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو پوری تنخواہ نہ ملنے کے معاملے کا نوٹس لے لیا،انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو تنخواہیں دلا دیں۔وزیر اعلیٰ نے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو کم ازکم تنخواہ نہ دینے پر برہمی کااظہار کیااور ستھرا پنجاب کے ورکرز کو کم تنخواہیں دینے پر کنٹریکٹرز کو فائنل وارننگ جاری کردی،وزیراعلیٰ نے ستھرا پنجاب کے کنٹریکٹرز کو ہر شہر میں کم از کم تنخواہ کی ادائیگی یقینی بنانے کا حکم دیاہے ۔

