پہلے سرنڈر کریں،لاہور ہائیکورٹ میں احمد چٹھہ اور احمد بھچر کی درخواستیں مسترد
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سابق ایم این اے احمد چٹھہ اور سابق ایم پی اے احمد خان بھچر کی نااہلی کیخلاف درخواستیں ناقابل سماعت قراردیتے ہوئے مسترد کردیں ۔
جسٹس خالد اسحاق نے اپنے تحریری فیصلے میں کہاکہ درخواست گزار کے سرنڈر کرنے تک کارروائی آگے نہیں بڑھائی جاسکتی، اسی بنیاد پر درخواست ناقابل سماعت قرار دیکر مسترد کی جاتی ہے ۔دوران سماعت درخواست گزاروں کے وکلا نے دلائل دئیے کہ درخواست گزاروں کانو مئی کیسز سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں،انہیں سیاسی بنیادوں پرکیسز میں ملوث کیا گیا، اے ٹی سی عدالت کے روبرو پراسیکیوشن لگائے گئے الزام ثابت کرنے میں ناکام رہی، الیکشن کمیشن نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے ریفرنس کے بغیر نا اہلی کا نوٹیفکیشن کر دیا لہذاعدالت نا اہلی کے 28 جولائی کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کو کالعدم کرے اورضمنی انتخاب کرانے کے شیڈول پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے ۔عدالتی فیصلے کے مطابق جب تک درخواست گزار گرفتاری نہیں دیتا درخواست کی پذیرائی نہیں کی جاسکتی، درخواست گزار پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرے ۔