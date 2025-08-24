صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل سرمایہ کاری کیلئے ریگولیشنز کو بہتر بنانا ہو گا:وزیرخزانہ

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی پہلی ترجیح ہے ، 10 سے 15 فیصد لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے منسلک ہیں، مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا۔

 ڈیجیٹل سرمایہ کاری کیلئے ریگولیشنز کو بہتر بنانا ہوگا،قوانین پر کام جاری ہے ، کرپٹو مائننگ بھی حکومت کے زیر غور ہے ۔اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ان کا کہنا تھا  کہ ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور معاشی اصلاحات کا عمل جاری ہے ، تاجروں اور سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے ۔وزیر خزانہ نے کہا کہ ملک میں 10 سے 15 فیصد لوگ ڈیجیٹل کاروبار سے مستفید ہورہے ہیں، مستقبل میں ڈیجیٹل اثاثوں کا رجحان بڑھے گا،ڈیجیٹل سرمایہ کاری میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا۔وزیر خزانہ نے کہا کہ معیشت کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنا ہوگا، ڈیجیٹل سرمایہ کاری سستی، برق رفتار اور شفاف ہے ،ہم پانچ سال لگا کر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلے ہیں اب دوبارہ ویسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا چاہتے ۔وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ ملک میں دستیاب اضافی بجلی کو کرپٹو مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کیلئے استعمال کرنے پر غور جاری ہے ، کرپٹو کونسل اور پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے ۔

