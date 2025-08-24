’’را‘‘کا نیٹ ورک پکڑا گیا،کراچی میں دہشتگردوں کے سیف ہاؤس کا انکشاف
کراچی (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)ملکی تفتیشی اداروں نے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث بھارت کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ’’را‘‘ کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا۔
نے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اظفر مہیسر اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان علی بہادر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 18 مئی 2025 کو بدین کے علاقے ماتلی میں ایک زمیندار عبدالرحمن کا قتل ہوا، واقعہ کے فوری بعد بھارتی میڈیا نے اس ٹارگٹ کلنگ پر بے انتہا خوشی کا اظہار اور پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے پاکستان میں بھارتی دشمن کا قتل کر دیا ہے ۔مرحوم علاقے میں فلاحی کاموں کے حوالے سے جانے جاتے تھے ۔ مقتول عبد الرحمن کے قتل کا مقدمہ تھانہ ماتلی میں درج کیا گیا ، کیونکہ یہ مقدمہ بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے اور دہشت گردی کی دفعات پر مشتمل تھا اور واضح طور پر خفیہ ایجنسی ’’را ‘‘کا براہ راست ملوث ہونا ثابت تھا، جس کی وجہ سے مقدمے کی تفتیش سی ٹی ڈی کراچی منتقل کی گئی۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر کی ٹیم نے اس کیس کی تفتیش کی۔ اے آئی جی آزاد خان نے بتایا کہ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں 3 ملزموں کو دیکھا گیا، عینی گواہوں نے بھی ملزموں کو دیکھا، قتل کے الزام میں دو ملزموں کو گرفتار کر کے قبضے سے واردات میں استعمال ہونے والے پستول اور موٹر سائیکل برآمد کی گئی۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس قتل میں ’’را ‘‘کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے ، کراچی میں دہشت گردوں کے لیے را کا سیف ہاؤس قائم تھا، ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی منصوبہ بندی بیرون ملک کی گئی، را ایجنٹ سنجے سنجیو کمار عرف فوجی نے خلیجی ریاست میں کام کرنے والے پاکستانی سلمان اور ارسلان کو ایجنٹ بنایا، سلمان نے عمیر، سجاد، عبید اور شکیل پر مشتمل ٹارگٹ کلرز گینگ بنایا۔را نے دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگز کے لیے خطیر رقم فرام کی، را کی طرف سے فنڈنگ کے لیے رقوم بینکنگ ترسیلات کے ذریعے منتقل ہوئیں، کراچی اور دیگر شہروں میں بم دھماکوں اور دہشت گردی میں را کے ملوث ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ، را کے گرفتار ٹارگٹ کلرز سے برآمد ہونے والے اسلحے میں 9 ایم ایم پستول، 30 بور پستول، 125 مارٹر شیل شامل ہیں، ایک بم بھی برآمد ہوا۔سی ٹی ڈی نے انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے ، ملزموں نے را کے لوکل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کا اعتراف کیا۔ ملزموں کا تعلق کالعدم تنظیم ایس آر اے سے بھی ثابت ہوا۔ ملزموں سے کچھ نام بھی ملے ہیں جو اگلے ٹارگٹ ہو سکتے تھے ۔ گرفتار 6 ملزموں نے کراچی میں دہشت گردی کے مختلف منصوبوں کا بھی اعتراف بھی کیا ہے ۔