پاک فوج دوستی، تعاون کی مضبوط محافظ، قومی استحکام کا ستون : چینی وزیر خارجہ
اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے کہا کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون، پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کے دورے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کے حوالے سے چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے درمیان طے پانے والے اہم اتفاقِ رائے پرعملدرآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پا ک فوج قومی استحکام کا ستون، پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے ، دنیا میں پیدا ہوتے غیریقینی حالات میں مضبوط پاک چین تعلقات کوفروغ دینا علاقائی امن و استحکام کیلئے سودمند ہے ،چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھاکہ چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارت کاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے ، وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں اور دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کرچکے ہیں۔ان کا کہنا تھاکہ چین عالمی امور میں پاکستان کے بڑے کردار کاخیرمقدم کرتا ہے، فیلڈمارشل عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے ، دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں، پاک چین سٹرٹیجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے اور چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کامتفقہ مؤقف ہے ،فیلڈ مارشل نے پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پرچین کی قیادت سے اظہارِ تشکر کیا ہے ۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھاکہ پا ک فوج انسداد دہشتگردی اور سکیورٹی تعاون کوفعال طورپرفروغ دینے کیلئے تیار ہے ، پاکستان میں چینی اہلکاروں، منصوبوں اور اداروں کی حفاظت یقینی بنانے کی کوشش جاری رہے گی ،ان کا کہنا تھاکہ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کیلئے اقدامات اور ترقی کی راہ پرسفر جاری رکھا جائے گا۔