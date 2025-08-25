بھارت کا سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان سے رابطہ، بڑے سیلاب سے آگاہ کردیا
اسلام آباد،لاہور ،سیالکوٹ (دنیانیوز، مانیٹرنگ ڈیسک ،نمائندگان)بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان سے رابطہ کرکے ممکنہ بڑے سیلاب سے آگاہ کر دیا،بھارت نے دریائے توی کاپانی چھوڑنے کیلئے پاکستان کو مراسلہ بھیج دیا۔
دریائے توی میں اس وقت اونچے درجے کا سیلاب ہے جو دریائے چناب میں مل کر بڑے سیلابی ریلے میں تبدیل ہوجائے گاجس سے گجرات، منڈی بہائو الدین، چنیوٹ اورجھنگ کو خطرہ ہوگا،دوسری طرف دریائے ستلج میں بھارت کی طرف سے بغیراطلاع چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے قصور کے کئی علاقے زیرآب آچکے اور ہزاروں لوگ نقل مکانی کررہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت نے دریائے طوی میں جموں کے مقام پر ممکنہ بڑے سیلاب سے پاکستان کو آگاہ کرنے کیلئے مراسلہ بھیجا ، سیلاب کی ممکنہ صورتحال سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستان کو آگاہ کیا۔مئی 2025میں کشیدگی کے بعد بھارت کی طرف سے رابطہ 24 اگست کی صبح 10 بجے کیا گیا اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو ممکنہ سیلاب کی صورتحال سے پیشگی اطلاع دی گئی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ مئی میں پاک بھارت جنگ کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا بڑا رابطہ ہے ، حکومت پاکستان نے بھارتی معلومات کی روشنی میں الرٹ جاری کر دیا۔
دوسری طر ف بھار ت نے سلا ل اور بگلیہار ڈیم کے سپل ویزبھی کھول دئیے ہیں جس سے دریائے چناب ،دریائے جموں توی اورنالہ ڈیک میں طغیانی کے باعث ایمرجنسی نافذ کرکے کئی دیہات خالی کروا لئے گئے جبکہ ہزاروں ایکڑ اراضی زیر آب آگئی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ سیالکوٹ نے دریائے جموں توی کے اطراف میں قائم دیہات ندالہ، سیّد پور، طرف بے چراغ، چک عمرہ، چک لتکان، چک سلہریاں، ابدال، چک بالو، چک مصری، ہیل جٹاں، محل خضر، رگالہ، خنج پور، صالح پور، جھمیاں دلالاں، پٹوال، احمل پور اور راول کو خالی کرالیا ، دیگر دیہات کے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لئے مساجد میں اعلانا ت کروائے جارہے ہیں۔ دریائے توی سے آنے والا سیلابی ریلا دریائے چناب میں شامل ہورہاہے جس سے ظفر وال میں نالہ ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اورپانی متعدد دیہات میں داخل ہو گیا ہے ۔ جہلم میں شدید بارش سے برساتی نالے بپھر گئے ، جس سے قریبی آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ بھارت کی جانب سے ستلج میں بغیر اطلاع کے پانی چھوڑے جانے سے قصور، پاکپتن، بہاولنگر میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے ،قصور میں درجنوں دیہات زیر آب چکے ہیں، متعدد دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے جبکہ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہزاروں مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔
بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے جس کے باعث مزید کئی نشیبی علاقے ڈوب گئے ، پاکپتن میں بھی سیلاب آبادیوں میں داخل ہو گیا۔بھارت نے نالہ ڈیک میں بھی پانی چھوڑ دیا ، کنگرہ کے مقام پر 30 ہزار کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے ، حفاظتی بند نہ ہونے سے متعدد دیہات کے زیر آب آنے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ادھر دریائے سندھ میں گدو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے ،دریائے راوی کے اہم مقامات پربہاؤ معمول کے مطابق ہے ، دریائے راوی کے ملحقہ نالہ بسنتر میں بہاؤ میں کمی کے ساتھ نچلے درجے کا سیلاب ہے ۔خیبرپختونخو ا کے علاقے لکی مروت کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش سے پانی گھروں میں داخل ہوگیا، سرائے نورنگ کے علاقے میں پانی داخل ہونے سے 2 گھروں کی دیواریں گر گئیں جبکہ گھروں میں پھنسنے والے 10 افراد کو ریسکیو کرلیا گیا۔ پراونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی خیبرپختونخوا (پی ڈی ایم اے )کی رپورٹ کے مطابق 15 اگست سے اب تک خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 406 افراد جاں بحق اور 247 افراد زخمی ہوئے۔