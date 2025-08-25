وزیراعظم کی غذر میں سینکڑوں افراد کی جانیں بچانے والے 3 چرواہوں کو دعوت
اسلام آباد(نامہ نگار)وزیرِ اعظم محمد شہباز شریف کے 300 انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے ہیروز3چرواہوں کو اسلام آبادمدعو کرلیا۔ وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وصیت خان، انصار اور محمد خان کو وزیرِ اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد آنے کی دعوت دی گئی ہے۔
گلگت بلتستان میں مقامی آبادیوں کو گلاف کی پیشگی اطلاع دینے اور سینکڑوں جانیں بچانے کے اقدام کے اعتراف میں وصیت خان، انصار اور محمد خان کو وزیرِ اعظم خصوصی انعام سے نوازیں گے ۔ شہباز شریف نے کہاکہ وصیت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیرو ہیں،انہوں نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی،مجھ سمیت پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے ۔قبل ازیں ایک بیان میں وزیراعظم نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے پر ریسکیو ٹیموں کی پذیرائی کی۔انہوں نے این ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کو غذر کے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری رکھنے اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی۔وزیراعظم نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر ملک کے زیریں علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی تیاریاں رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ دریاؤں، ندی نالوں، پانی کی قدرتی گزرگاہوں کے گرد تعمیرات کو روکنے کیلئے قومی سطح پر مہم چلائیں گے۔