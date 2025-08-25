تبلیغی اجتماع میں غیر ملکی وفود کو ہر سہولت دیں گے ، محسن نقوی
اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اتوار کو تبلیغی مرکز رائے ونڈ کا دورہ کیا اور تبلیغی جماعت کے عمائدین مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبید اﷲ خورشید، ڈاکٹر سلیم اور دیگر سے ملاقات کی۔
وزارت داخلہ کے مطابق تبلیغی جماعت کے عمائدین نے وزیر داخلہ کو نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔محسن نقوی نے تبلیغی جماعت کے عمائدین کی اسلام کے لیے خدمات کو سراہا اور اجتماع میں شرکت کرنے والے غیر ملکی وفود کو سہولت فراہم کرنے میں مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی ویزے سے متعلق کوئی مسئلہ ہو گا ہم اسے ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے ، اجتماع میں بیرون ملک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں، ان کے لیے ہر سطح پر ہر ممکن سہولت کو یقینی بنایا جائے گا۔وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ میں ہر سال تبلیغی اجتماع میں باقاعدگی سے شرکت کرتا ہوں اور انشاء اﷲ اس سال بھی شرکت کروں گا۔ انہوں نے دعا کی کہ اﷲ تعالیٰ اجتماع کے منتظمین کو اس نیک کام کو جاری رکھنے کا اجر عطا فرمائے ۔مولانا محمد احمد بٹلر نے کہا کہ سب کو اﷲ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے ، ہمیں اسلام اور انسانیت کی خدمت کو اپنا مشن بنانا چاہیے۔