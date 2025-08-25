صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی اپیل لے کر یورپ آیا ہوں : فیصل کریم کنڈی

  • پاکستان
برسلز،پشاور(اے پی پی)گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ دورہ یورپ کا مقصد پاکستان اور کشمیر کا مقدمہ عالمی فورمز پر اجاگر کرنا ہے ، یورپی ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کی امداد کے لیے آگے آنا ہوگا۔

گورنر ہا ئوس پشاور کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یورپی پریس کلب برسلز میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کنڈی نے کہا کہ بیلجیئم میں حکومتی نمائندوں، عالمی تنظیموں اور یورپی پارلیمنٹ کے اراکین سے ملاقاتیں ہوئیں ، جن میں مسئلہ کشمیر اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر تفصیلی بات ہوئی۔گورنر نے کہا کہ وہ سیلاب متاثرین کی اپیل لے کر یہاں آئے ہیں اور عالمی این جی اوز و فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر بحالی کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چین، پاکستان اور افغانستان کا سہ فریقی اجلاس مسائل کے حل کی طرف ایک مثبت قدم ہے۔

