سلمان رفیق، ملک احمد ستلج سیلاب کا جائزہ لینے قصور پہنچ گئے
لاہور(سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر صحت و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے ضلع قصور پہنچ گئے۔
صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور سپیکر ملک محمد احمد خان نے ڈپٹی کمشنر آفس قصور میں اجلاس کی صدارت بھی کی-اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا، سیکرٹری محکمہ اری گیشن، ڈی سی قصور اور چیف انجینئر لاہور زون نے اجلاس میں شرکت کی-سیکرٹری اری گیشن، ڈپٹی کمشنر ضلع قصور اور ڈی جی پی ڈی ایم اے نے سیلاب کی موجودہ صورتحال پر صوبائی وزیر کو بریفنگ دی -اجلاس میں دریائے چناب میں سیالکوٹ اور گجرات میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا -کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن، ڈپٹی کمشنرز گجرات اور سیالکوٹ، سیکرٹری محکمہ ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت ہوئی ۔صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہاکہ یہاں موقع پر خود سیلابی صورتحال سے نمٹنے کیلئے امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا ہے ۔متاثرہ علاقہ جات میں امدادی سرگرمیوں کو تیز کر دیا گیا ہے -آئندہ 24 گھنٹوں میں دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے -جموں دریائے توی سے پانی کا بڑا ریلا مرالہ سے دریائے چناب میں داخل ہو گا-سیالکوٹ اور گجرات کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے -دریا کے کناروں سے شہریوں کے فوری انخلاء کو یقینی بنایا جا رہا ہے ، خواجہ سلمان رفیق نے کہاکہ دریائے ستلج میں اونچے درجے کے سیلاب سے 72 گاؤں متاثر ہو سکتے ہیں -اب تک 17 ہزار سے زائد شہریوں کو دریاؤں کے پاٹ سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے ۔ اس موقع پر سپیکرملک محمد احمد خان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہاکہ گنڈا سنگھ والا کے اطراف ستلج سے تمام شہریوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے ۔دریائے راوی اور دریائے ستلج کے پاٹ میں قائم آبادیوں کے انخلاء کو یقینی بنایا جا رہا ہے -متاثرہ علاقہ جات میں شہریوں کے تحفظ کیلئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں -دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہاکہ ندی نالوں کے اطراف آبادیوں کو ممکنہ خطرے کی پیش نظر آگاہی فراہم کر رہے ہیں -خستہ حال عمارتوں میں مقیم شہریوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔