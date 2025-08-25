ضمنی الیکشن سب کیلئے، کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائیگا : سعد رفیق
لاہور(آئی این پی ، مانیٹرنگ ڈیسک )سابق وفاقی وزیر و سینئر رہنما مسلم لیگ ن سعد رفیق نے کہا کہ 350 ڈیمز میں سے اگر کوئی تین ڈیمز کے نام بتا دے تو وہ مان جائیں گے۔
عوام الیکشن میں شیر کی جیت کیلئے کمربستہ ہو جائیں،کھلی الیکشن مہم چلائو،لیکن الیکشن کے نتائج بھی تسلیم کرو،ا لیکشن کمیشن سب کے لئے ہے ،کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا ۔گزشتہ روز یہاں ضمنی الیکشن کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعد رفیق کا کہنا تھا جب ہمیں پی ڈی ایم کے دور میں یہ حکومت چلانی پڑی تو ماضی کا گند سر پر اٹھانا پڑا، نوازشریف اور شہباز شریف نے آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ دیا تھا، آئی ایم ایف کو پاکستان میں عمران خان لے کر آئے ۔سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ آج دوبارہ دہشت گردوں کو پاکستان لا کر کس نے بسایا،سعد رفیق نے کہا کہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی لیکن انہیں سیاست کی نذر کر دیا گیا۔لاہور والے اپنے شہر سے باہر نکل کر پشاور اور کراچی کا معائنہ کریں تو فرق واضح طور پر سمجھ آ جائے گا۔انہوں نے مزید کہاکہ 18 ویں ترمیم کے بعد کوئی بھی صوبہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اختیار اور وسائل نہیں ملے ۔سعد رفیق نے خیبرپختونخوا میں تحریک انصاف کی مسلسل تیسری حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہاکہ اگر وہاں ایک ارب درخت لگائے گئے ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی۔