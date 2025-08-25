لاہور،گوجرانوالہ، سیالکوٹ میں مقابلے ،2ملزم ہلاک ،1 زخمی
لاہور،گوجرانوالہ، سیالکوٹ(کرائم رپورٹرز، نمائندہ دنیا)لاہور، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ میں سی سی ڈی کیساتھ 4 مبینہ مقابلوں میں 3ملزم ہلاک ،ایک زخمی ہوگیا، ان کے 5 ساتھی فرار ہو گئے۔
سی سی ڈی ذرائع کے مطابق ہربنس پورہ میں سی سی ڈی کیساتھ مقابلے میں ملزم فیصل مارا گیااور اسکے دو ساتھی فرار ہوئے ۔ پولیس نے ملزم فیصل کی لاش مردہ خانے منتقل کر دی ۔دوسرامبینہ مقابلہ نواب ٹائون میں ہوا جس میں ایک ملزم جاوید زخمی ہوا جبکہ دوسرا ساتھی فرار ہو گیا،زخمی ملزم جاوید کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ادھر گوجرانوالہ کے تھانہ فیروزوالہ کی حدود میں سی سی ڈی کیساتھ مبینہ مقابلے میں پولیس کانسٹیبل کو زخمی اور اپنے ساتھی ڈاکو رحمان کو مارنے والا انتہائی خطرناک ڈاکو حسن مارا گیا ہے ۔سی سی ڈی حکام کا کہنا کہ گزشتہ روز لالہ موسیٰ میں پولیس مقابلہ کے دوران ملزم حسن کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل زین زخمی جبکہ ایک ڈاکو رحمان عرف مزمل مارا گیا تھاجبکہ ملزم حسن موقع سے فرار ہو گیا تھا جسکی گرفتاری کیلئے سرچ آپریشن جاری تھا کہ تھانہ فیروز والہ کے علاقہ میں سی سی ڈی اور ڈاکو حسن کا آمنا سامنا ہو گیا جس پر اس نے اہلکاروں پر فائرنگ کردی اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔سیالکوٹ میں سی سی ڈی پولیس تھانہ صدر کے علاقہ موضع کالاہراواں میں گشت پر مامور تھی دو موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کردی۔ جس پر پولیس نے بھی جوابی فائرنگ کی۔فائرنگ تبادلہ رکا تو ڈاکو وسیم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوچکا تھا۔پولیس کے مطابق ہلاک ہونیوالا وسیم اشتہاری اور متعدد وارداتوں میں مختلف تھانوں کی پولیس کو مطلوب تھا جبکہ دو ملزم فرار ہوگئے۔