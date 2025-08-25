کراچی:تنور پر کام کرنے والا مزدورقتل، 3 دوست زیر حراست
کراچی (سٹاف رپورٹر) شہر قائد میں تنور پر کام کرنے والا مزدورقتل، جھگڑے اور فائرنگ کے دیگر واقعات میں بزرگ شہری، خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق اتوارکی صبح میٹھادر تھانے کے علاقے ایل پی آر کالونی اللہ والی مسجد کے قریب گھر میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔ واقعہ کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اورلاش کو قانونی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کردیا ،جہاں متوفی کی شناخت 27 سالہ عامر ولد سومارخان کے نام سے ہوئی۔ ایس ایچ او میٹھادر بھائی خان کے مطابق متوفی کلفٹن میں نجی ریسٹورنٹ پرتنورکا کام کرتا اور اپنے کزن ودوستوں کے ہمراہ ایل پی آرکالونی میں رہائش پذیرتھا، ہفتہ کی شب 3بجے کے قریب ریسٹورنٹ سے گھر پہنچا اور اتوار کی صبح نامعلوم مسلح ملزموں نے فائرنگ کرکے قتل کردیا۔ پولیس نے مقتول سے ساتھ رہائش پذیر 3 دوستوں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔