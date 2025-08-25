لالہ موسیٰ:کرکٹ میچ میں جھگڑا، دوسرابھائی بھی چل بسا ، ماموں کی حالت تشویشناک
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)تھانہ دولت نگر کے گاؤں مہسم میں کرکٹ میچ پر جھگڑا 3 جانیں نگل گیا،قاتل کی ماں صدمے سے انتقال کر گئی، ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے۔
ایک ہفتہ قبل تھانہ دولت نگر کے گاؤں مہسم میں کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر جھگڑ ے کے دوران غلام غوث نامی نوجوان نے 2بھائیوں فاخر مظہر، طاہرمظہراور ان کے ماموں یاسرپر فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں فاخر موقع پر دم توڑ گیاجبکہ ایک ہفتہ موت وحیات کی کشمکش میں مبتلارہنے کے بعد طاہر بھی ہسپتال میں چل بساجبکہ انکے ماموں یاسر کی حالت تشویشناک ہے ۔ قاتل غلام غوث کی والدہ کو جب خبر ملی کہ اس کے بیٹے غلام غوث کے ہاتھوں فاخر قتل ہوگیاہے تو وہ اس وقت اتفاق سے مقتول کی ماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، اسے صدمے سے دل کا دورہ پڑا اور ایک ہفتہ ڈاکٹر وں کی کوششوں کے باوجودجانبر نہ ہوسکی اور گزشتہ روز دم توڑ گئی۔