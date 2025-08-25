صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھل فروش کا تشدد، زخمی ہونیوالا دوسرا بھائی بھی چل بسا

پھل فروش کا تشدد، زخمی ہونیوالا دوسرا بھائی بھی چل بسا

رائے ونڈ(این این آئی)30روپے کے معاملے پر پھل فروش اور اس کے ساتھیوں کے بد ترین تشدد سے زخمی ہونے والا دوسرا بھائی بھی چل بسا ، پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔

بتایا گیا ہے کہ رائے ونڈ میں چا ر روز قبل دو سگے بھائی راشد اور واجد پھل خریدنے کیلئے اویس کے پاس آئے تھے جہاں 30روپے کے معاملے پر تکرار کے بعد پھل فروش اور اس کے بیٹے تیمور نے اپنے ساتھیوں سمیت واجد اور راشد کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایاتھا جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے تھے ۔واجد اور راشد کو تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں واجد اسی روز جان کی بازی ہار گیا تھا جبکہ تین بچوں کا باپ راشد بھی چار روز موت و حیات کی کشمکش میں رہنے کے بعد گزشتہ روز ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے ۔پولیس نے واقعہ میں ملوث تیمور نامی مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

