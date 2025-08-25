صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:ریسٹورنٹ کا کھانا کھانے سے 2 بچیاں جاں بحق

لاہور:ریسٹورنٹ کا کھانا کھانے سے 2 بچیاں جاں بحق

لاہور(آن لائن)لاہور کے علاقے پی آئی اے روڈ پر واقع ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے سے 2 بچیاں جاں بحق ہوگئیں۔ پولیس نے ریسٹورنٹ مالک سمیت7 ملازمین کو گرفتار کر کے مختلف پہلوؤں سے تفتیش شروع کر دی۔

پولیس کے مطابق مقدمہ متاثرہ بچیوں کے والد محمد عظیم کی مدعیت میں تھانہ ستوکتلہ میں درج کیا گیا ہے ۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق 16 اگست کی رات متاثرہ خاندان نے ریسٹورنٹ سے کھانا خریدا، جس کے بعد تینوں بچوں کی طبیعت اچانک خراب ہو ئی۔6 سالہ تحریم اور 4 سالہ ارحا کو فوری طور پر شیخ زید ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ 18 اور 19 اگست کی درمیانی رات کے دوران جانبر نہ ہو سکیں۔ متاثرہ بچیوں کا بھائی حاشر بھی بیمار ہوا تاہم بروقت علاج سے صحت یاب ہو گیا۔پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ریسٹورنٹ کی جانب سے مبینہ طور پر فراہم کیے گئے زہریلے کھانے کے معاملے کی باریک بینی سے تفتیش جاری ہے اور ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے گی۔

