سکیورٹی خدشات ،جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل میں دفعہ 144 نافذ
وانا(آئی این پی)جنوبی وزیرستان لوئر کی تحصیل برمل میں سکیورٹی خدشات اور فورسز کی نقل و حرکت کے باعث ایک دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی گئی۔
محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے تحت(آج ) پیر کی صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک دفعہ 144 نافذ رہے گی اور اس دوران ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔راغزئی بازار سمیت تمام مارکیٹیں بند رہیں گی جبکہ انگور اڈا، زم چینہ، خامرنگ، رغزئی، شولام تا وانا روٹ پر سفر بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔صرف ایمرجنسی کی صورت میں فورسز کی اجازت سے سفر ممکن ہوگا۔محکمہ داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ شہری فورسز کی گاڑی دیکھ کر اپنی گاڑی 100 میٹر فاصلے پر روکیں۔