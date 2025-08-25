صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکیورٹی خدشات ،جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل میں دفعہ 144 نافذ

  • پاکستان
سکیورٹی خدشات ،جنوبی وزیرستان کی تحصیل برمل میں دفعہ 144 نافذ

وانا(آئی این پی)جنوبی وزیرستان لوئر کی تحصیل برمل میں سکیورٹی خدشات اور فورسز کی نقل و حرکت کے باعث ایک دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کردی گئی۔

محکمہ داخلہ کی جانب  سے جاری نوٹیفکیشن کے تحت(آج ) پیر کی صبح 6 بجے سے شام 7 بجے تک دفعہ 144 نافذ رہے گی اور اس دوران ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی۔راغزئی بازار سمیت تمام مارکیٹیں بند رہیں گی جبکہ انگور اڈا، زم چینہ، خامرنگ، رغزئی، شولام تا وانا روٹ پر سفر بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔صرف ایمرجنسی کی صورت میں فورسز کی اجازت سے سفر ممکن ہوگا۔محکمہ داخلہ نے ہدایت کی ہے کہ شہری فورسز کی گاڑی دیکھ کر اپنی گاڑی 100 میٹر فاصلے پر روکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak