انسانی سمگلنگ میں ملوث لینڈ روٹ ایجنٹ سمیت 3 ملزم گرفتار
کوئٹہ (سٹاف رپورٹر) ایف آئی اے نے انسانی سمگلنگ میں ملوث لینڈ روٹ ایجنٹ سمیت 3 ملزم گرفتار کرلئے۔
ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے بلوچستان نے گوادر اور کوئٹہ میں کارروائیاں کرتے ہوئے لینڈ روٹ ایجنٹ اور اشتہاریوں سمیت 3 انسانی سمگلر گرفتارکرلیے ۔ گرفتار ملزمان میں قربان علی، عبدالعلیم عرف واوا اور عوزیب شامل ہیں۔ ترجمان کے مطابق گرفتار ملزم عوزیب غیر قانونی سمندر کے راستے شہریوں کو پاکستان سے ایران بھجوانے میں ملوث ہے ، ملزم نے متاثرین سے فی کس 15000 روپے ہتھیائے ، گرفتار ملزم قربان علی گزشتہ 12 سال سے ایف آئی اے کو مطلوب تھاجبکہ ملزم عبدالعلیم سال 2022 سے مطلوب انسانی سمگلرز کی لسٹ میں شامل تھا ، گرفتار ملزمان انسانی سمگلنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں۔