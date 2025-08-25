کورونا کے دوران ڈسکوز کے معاشی پیکیج میں مبینہ خورد برد
اسلام آباد (این این آئی) کورونا وائرس کے دوران ڈسکوز کے معاشی پیکیج میں مبینہ گھپلوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے ڈسکوز کے ذریعے دی جانے والی سبسڈی سے متعلق خصوصی رپورٹ جاری کردی۔
رپورٹ کے مطابق 2019 سے 2021 کے دوران کورونا وبا کے موقع پر درمیانے اور چھوٹے درجے کے صنعتکاروں کو 106 ارب روپے کا معاشی پیکیج دیا گیا، تاہم ڈسکوز نے پاور انفارمیشن کمپنی اور پاور ڈویژن کی ہدایات کو مکمل طور پر نظر انداز کیا۔دستاویز کے مطابق 10 لاکھ سے زائد ایسے صارفین کو پیکیج میں شامل کیا گیا جو اس کے اہل نہیں تھے ۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ غیر قانونی کنکشن رکھنے والے 588 صارفین اور ایک لاکھ 44 ہزار سے زائد ڈیفالٹرز کو بھی فائدہ پہنچایا گیا۔ ان ڈیفالٹرز کو پیکیج کے ذریعے ایک ارب 39 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔مزید انکشاف ہوا کہ 97 ہزار صارفین کو ایک ارب روپے کی سبسڈی بغیر کسی تصدیق فراہم کی گئی، حالانکہ ان کے شناختی کارڈز پر پہلے ہی متعدد بجلی کنکشن رجسٹرڈ تھے ۔ اسی طرح 7 ارب 77 کروڑ روپے سے زائد سبسڈی ایسے صارفین کو دی گئی جو مقررہ مدت کے بعد پیکیج میں شامل ہوئے ۔رپورٹ کے مطابق 57 ہزار ایسے صارفین کو بھی فائدہ دیا گیا جنہوں نے بعد میں کنکشنز حاصل کیے ، جبکہ 11 ہزار سے زائد ایسے صارفین کو پیکیج کا حصہ بنایا گیا جن کے مستقل پتے کا کوئی ثبوت دستیاب نہیں تھا۔ مجموعی طور پر 2 ارب 43 کروڑ روپے اضافی سبسڈی دینے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔