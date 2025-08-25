صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا اجلاس، ضمنی انتخابات کیلئے 2 امیدوار فائنل

اسلام آباد،لاہور (نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک) تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پنجاب کے 2 حلقوں میں ضمنی انتخاب کیلئے امیدواروں کا اعلان کردیا۔

پی ٹی آئی  کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جاری اعلامیے کے مطابق این اے 66 وزیرآباد سے عین احمد پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار ہوں گی جبکہ پی پی 87 میانوالی سے منزہ فاطمہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار ہوں گی۔اعلامیے میں کہا گیا ہے باقی نشستوں پر ضمنی انتخاب کے لیے امیدواروں سے متعلق پارٹی جلد فیصلہ کرے گی جبکہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ بہت جلد بانی پی ٹی آئی کو بھی پیش کیا جائے گا۔پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے علیمہ خانم کے بیٹوں کی گرفتاری کی مذمت بھی کی۔اعلامیے کے مطابق بانی نے واضح کیا اپوزیشن لیڈرز کی نامزدگی قانونی آپشنز کے استعمال تک موخر کی جائے اور قانونی جنگ میں ناکامی کی صورت میں محمود اچکزئی اور اعظم سواتی اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔

