صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ٹریڈنگ،جوئے کی بیشتر ویب سائٹس بدستور فعال

  • پاکستان
غیر قانونی ٹریڈنگ،جوئے کی بیشتر ویب سائٹس بدستور فعال

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ملک میں غیر قانونی قرار دی گئی تقریباً چالیس ویب سائٹس میں سے بیشتر تاحال فعال ہیں اور ان پر ٹریڈنگ و جوئے کا سلسلہ جاری ہے۔

پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) اب تک ان ویب سائٹس کی اکثریت کو بلاک کرنے میں  ناکام رہی ہے ۔وفاقی حکومت نے چند ماہ قبل ملک بھر میں غیر قانونی ٹریڈنگ اور جوئے کی ویب سائٹس کو ممنوع قرار دیتے ہوئے ان کے استعمال اور ان پر ٹریڈنگ سے روک دیا تھا تاہم بیشتر ویب سائٹس بدستور کام کر رہی ہیں۔ذرائع کے مطابق ان ویب سائٹس کے ذریعے روزانہ لاکھوں روپے کا جوا کھیلا جا رہا ہے ۔پی ٹی اے حکام سے ان ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے حوالے سے رابطہ کیا گیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئند:آمنہ الیاس

اصل ایوارڈ بینک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے :اریبہ حبیب

کسی بھی فورم پر بات کرنے کیلئے مناسب الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہئے :ریما

سوشل میڈیا مؤثر پلیٹ فارم ،مثبت استعمال کیا جائے :عارف لوہار

فواد اور وانی کپور کی فلم ’’عبیر گلال‘‘ 12ستمبر کو ریلیز ہو گی

نفرت یا غیر ضروری تنقید سے فرق نہیں پڑتا:عمران عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak