غیر قانونی ٹریڈنگ،جوئے کی بیشتر ویب سائٹس بدستور فعال
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) ملک میں غیر قانونی قرار دی گئی تقریباً چالیس ویب سائٹس میں سے بیشتر تاحال فعال ہیں اور ان پر ٹریڈنگ و جوئے کا سلسلہ جاری ہے۔
پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) اب تک ان ویب سائٹس کی اکثریت کو بلاک کرنے میں ناکام رہی ہے ۔وفاقی حکومت نے چند ماہ قبل ملک بھر میں غیر قانونی ٹریڈنگ اور جوئے کی ویب سائٹس کو ممنوع قرار دیتے ہوئے ان کے استعمال اور ان پر ٹریڈنگ سے روک دیا تھا تاہم بیشتر ویب سائٹس بدستور کام کر رہی ہیں۔ذرائع کے مطابق ان ویب سائٹس کے ذریعے روزانہ لاکھوں روپے کا جوا کھیلا جا رہا ہے ۔پی ٹی اے حکام سے ان ویب سائٹس کو بلاک کرنے کے حوالے سے رابطہ کیا گیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔