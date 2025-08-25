بارہ وفاقی سروس کیڈرز کیلئے 256 اسامیوں کی منظوری
اسلام آباد (ایس ایم زمان)حکومت نے سی ایس ایس امتحان 2024 میں کامیاب امیدواروں کے لیے بارہ وفاقی سروس کیڈرز کی اسامیوں کا کوٹہ منظور کر لیا۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق وفاق کے ماتحت بارہ سروس کیڈرز کے لیے گریڈ 17 کی 256 اسامیاں مختص کی گئی ہیں۔ترجمان کے مطابق اس سال انفارمیشن سروس، پوسٹل سروس گروپ اور ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈ سروس گروپ میں کسی امیدوار کے لیے کوئی اسامی مختص نہیں کی گئی۔ آفس مینجمنٹ سروس گروپ کے لیے سب سے زیادہ 70 اسامیاں رکھی گئی ہیں۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ کے لیے 50 اسامیاں منظور کی گئی ہیں جن میں 45 سی ایس ایس امیدواروں اور 5 آرمڈ فورسز کی انڈکشن کے لیے مختص ہیں۔ پولیس سروس کے لیے 20 اسامیاں رکھی گئی ہیں جن میں 2 آرمڈ فورسز کے لیے ہیں، جب کہ فارن سروس کے لیے 16 اسامیوں میں سے ایک آرمڈ فورسز کے لیے مخصوص ہے ۔اس کے علاوہ ان لینڈ ریونیو (ایف بی آر) سروس کے لیے 47، پاکستان کسٹم سروس کے لیے 25، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ کے لیے 17، کامرس اینڈ ٹریڈ سروس کے لیے 7 اور ریلوے سروس کے لیے 4 اسامیاں مختص کی گئی ہیں۔