آن لائن فراڈ،سائبر کرائمز کی روک تھام کیلئے سفارشات تیار
اسلام آباد (آئی این پی) آن لائن مالیاتی فراڈ سمیت سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے حکومت کو سفارشات پیش کر دی ہیں۔
ایجنسی نے کہا کہ مختلف اداروں کے درمیان مشترکہ حکمت عملی کا مؤثر میکنزم قائم کرنا ناگزیر ہے ۔این سی سی آئی اے کے مطابق ایف آئی اے ، پی ٹی اے ، سٹیٹ بینک اور ٹیلی کام آپریٹرز کے درمیان ادارہ جاتی ہم آہنگی بڑھائی جائے ۔ فراڈ نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے مشترکہ چھاپوں اور کارروائیوں کی سفارش بھی کی گئی ہے ۔ مزید برآںتیز رفتار رپورٹنگ میکنزم اور ڈیجیٹل شواہد محفوظ کرنے کا نظام قائم کرنے کی تجویز دی گئی ہے ۔ایجنسی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سائبر کرائمز کی بروقت تحقیقات اور قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے ۔ ذرائع کے مطابق قوانین کو مزید مؤثر بنانے کے ساتھ عدالتی نظام کو بھی موجودہ تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔این سی سی آئی اے نے تجویز دی ہے کہ مشکوک کال ٹریفک پیٹرنز کی نشاندہی اور غیر قانونی وی او آئی پی سیٹ اپس کو بلاک کیا جائے ۔ مالیاتی دھوکہ دہی میں ملوث کال سینٹرز کے باعث عوام کا پاکستان کے ڈیجیٹل مالیاتی نظام پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے ۔ ایجنسی نے غیر قانونی کال سینٹرز کے خاتمے کو شہریوں کی معاشی سلامتی کے تحفظ کے لیے ناگزیر قرار دیا اور شہریوں کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے عوامی آگاہی مہمات چلانے کی سفارش بھی کی ہے۔