’’ وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر ‘‘ کے قیام کیلئے 8 کروڑ 10 لاکھ منظور

  • پاکستان
راولپنڈی(زاہداعوان)پنجاب حکومت نے راولپنڈی سمیت صوبے کے تمام ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں خواتین کے خلاف تشدد کے مراکز ’’وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر’’ کے قیام کے لیے 8 کروڑ 10لاکھ روپے کی منظوری دیدی۔۔۔

 منصوبے کا مجموعی تخمینہ لاگت 15کروڑ 42لاکھ 92ہزار روپے ہے جس میں سے 8کروڑ 10لاکھ روپے رواں مالی سال میں خرچ کیے جائیں گے جبکہ 7کروڑ42لاکھ 82ہزار روپے آئندہ مالی سال میں جاری ہوں گے ۔ تمام ڈویژنل ہیڈکوارٹرز میں خواتین کے خلاف تشدد کے مراکز کا قیام خواتین کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے ایک اہم قدم ہے تاہم اس کو موثر بنانے کے لیے محتاط منصوبہ بندی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے ، دیگر جاری اقدامات کے ساتھ ان مراکز کے قیام میں شامل کام کو متوازن کرنے کے لیے ایک کثیر جہتی نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے جس میں وسائل کی تقسیم، سٹیک ہولڈرز کی شمولیت اور طویل مدتی پائیداری پر توجہ شامل ہونی چا ہئے۔

