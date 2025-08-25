صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
2پاکستانی کوہ پیما ئوں نے ہندوکش کی بلند ترین چوٹی ترچ میر سر کرلی

چترال (اے پی پی) دو پاکستانی کوہ پیمائوں سرباز خان اور عابد بیگ نے ہندوکش پہاڑی سلسلہ کی بلند ترین چوٹی ترچ میر سر کرلی۔

ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فنانس خیبر پختونخوا کلچراینڈ ٹورازم اتھارٹی عمر ارشد خان کی زیر قیادت جانے والے پاکستانی کوہ پیمائوں کی ٹیم میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے دو کوہ پیما سرباز خان اور عابد بیگ 7 ہزار 708 میٹر بلند ترین چوٹی ترچ میر سر کرنے میں کامیاب ہوسکے ۔جبکہ سخت موسمی صورتحال اور برفانی طوفان کے باعث 7کوہ پیمائوں میں سے 5 کوہ پیما 7 ہزار300 میٹر کی بلندی تک محدود رہے ، جبکہ دو نے 7 ہزار میٹر کا فاصلہ سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ سات کوہ پیمائوں میں سرباز خان، عابد بیگ کے علاوہ عمر ارشد خان، ڈاکٹر نوید اقبال، میجر محمد عاطف، شمس القمراور اکمل نوید شامل تھے۔

