باجوڑ:دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ایلیٹ فورس کے اہلکار کی نمازجنازہ ادا

  • پاکستان
باجوڑ(این این آئی)باجوڑ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایلیٹ فورس کا اہلکار شہید ہوگیا،جس کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی۔

تحصیل لوئی ماموند کے تھانہ لغڑئی پر دہشت گردوں نے سنائپر سے فائرنگ کرکے ڈیوٹی پر تعینات ایلیٹ فورس کے اہلکار شاہ وزیر خان کو شہید کردیا۔ ایلیٹ فورس کے بہادر سپوت کانسٹیبل شاہ وزیر خان شہید کی نمازِ جنازہ پولیس لائن باجوڑ میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کردی گئی۔ نماز جنازہ میں کمانڈنٹ باجوڑ سکاؤٹس، ڈپٹی کمشنر باجوڑشاہد علی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر باجوڑوقاص رفیق اوردیگرنے شرکت کی۔ بعد ازاں شہید کی میت کو پولیس کے سپیشل سکواڈ کے ہمراہ انکے آبائی علاقے کو روانہ کردیا گیا۔

