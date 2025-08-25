شوہر نے بیٹے کیساتھ ملکر بیوی پر تیزاب پھینک دیا،دونوں گرفتار
راولپنڈی (خبر نگار) راولپنڈی میں شوہر نے بیٹے کے ساتھ ملکر بیوی کو گھریلو جھگڑے کے بعد تیزاب گردی کا نشانہ بنا ڈالا۔
تھانہ سول لائن کے علاقے راجہ اکرم کالونی میں خاوند نے بیٹے کے ساتھ مل کر اہلیہ اور چھوٹے بیٹے پر تیزاب پھینک دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے دونوں کو گرفتار کرلیا ۔پولیس کے مطابق مسماۃ مریم فاروق نے بتایا کہ خاوند فاروق ندیم کام کاج نہیں کرتا جبکہ اس نے گزر بسر کیلئے گھر میں بیوٹی پارلر بنا رکھا ہے ۔خاتون کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اور واقعے کے وقت وہ چھوٹے بیٹے داد فاروق اور بیٹیوں کے ہمراہ گھر پر موجود تھی کہ خاوند فاروق ندیم اور 17سالہ بیٹا عمر فاروق باہر سے گھر میں داخل ہوئے اور خاوند نے تیزاب پھینک دیا جس سے بازو اور گردن جھلس گئی۔