جی ٹی روڈ کالا شاہ کاکو:ٹرالر کی ٹکر سے 2کزن جاں بحق
کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)کالا شاہ کاکو جی ٹی روڈ پر اتحاد کیمیکلز کے قریب تیزر فتار ٹرالر کی ٹکر سے مریدکے کے رہائشی دو نوعمر کزن جاں بحق ہو گئے۔
بتایا گیا ہے کہ فہد اپنے کزن سفیر کے مراہ موٹر سائیکل پر لاہور سے مریدکے جارہا تھا کہ اتحاد کیمیکلز کے قریب تیزر فتار ٹرالرنے روند ڈالا، جس کے نتیجے میں فہد موقع پرجاں بحق جبکہ زخمی15سالہ سفیر ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ ٹرالرڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعشیں ورثاء کے حوالے کردیں۔ نعشیں گھر پہنچنے پرعلاقہ میں کہرام مچ گیا۔