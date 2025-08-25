صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ٹی روڈ کالا شاہ کاکو:ٹرالر کی ٹکر سے 2کزن جاں بحق

  • پاکستان
جی ٹی روڈ کالا شاہ کاکو:ٹرالر کی ٹکر سے 2کزن جاں بحق

کالا شاہ کاکو(نامہ نگار)کالا شاہ کاکو جی ٹی روڈ پر اتحاد کیمیکلز کے قریب تیزر فتار ٹرالر کی ٹکر سے مریدکے کے رہائشی دو نوعمر کزن جاں بحق ہو گئے۔

بتایا گیا ہے کہ فہد اپنے کزن سفیر کے مراہ موٹر سائیکل پر لاہور سے مریدکے جارہا تھا کہ اتحاد کیمیکلز کے قریب تیزر فتار ٹرالرنے روند ڈالا، جس کے نتیجے میں فہد موقع پرجاں بحق جبکہ زخمی15سالہ سفیر ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ ٹرالرڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعشیں ورثاء کے حوالے کردیں۔ نعشیں گھر پہنچنے پرعلاقہ میں کہرام مچ گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئند:آمنہ الیاس

اصل ایوارڈ بینک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے :اریبہ حبیب

کسی بھی فورم پر بات کرنے کیلئے مناسب الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہئے :ریما

سوشل میڈیا مؤثر پلیٹ فارم ،مثبت استعمال کیا جائے :عارف لوہار

فواد اور وانی کپور کی فلم ’’عبیر گلال‘‘ 12ستمبر کو ریلیز ہو گی

نفرت یا غیر ضروری تنقید سے فرق نہیں پڑتا:عمران عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak