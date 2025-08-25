صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رشتہ ٹوٹنے پر نوجوان کا چھری سے حملہ، منگیتر کی ماں، بہن قتل

  • پاکستان
رشتہ ٹوٹنے پر نوجوان کا چھری سے حملہ، منگیتر کی ماں، بہن قتل

لودھراں(سٹی رپورٹر)رشتہ ٹوٹنے کا رنج، نوجوان نے گھر میں سوئی خواتین پر چھری سے حملہ کرکے منگیتر کی ماں اور بہن کو قتل جبکہ منگیتر کو شدید زخمی کردیا۔ علاقہ مکینوں نے مبینہ ملزم کو آلہ قتل سمیت پکڑ کر پولیس کے حوالے کردیا۔

پولیس نے لاشیں اور زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کردیا،واردات کی تحقیقات جاری ۔ تفصیل کے مطابق دنیاپور کے نواحی گاؤں قطب پور سادات میں منگنی ٹوٹنے سے دلبرداشتہ نوجوان احسن اقبال نے گھر میں سوئی ہوئی خواتین پر تیز دھارچھری سے حملہ کردیا۔ لرزہ خیز واردات میں دو خواتین جاں بحق ایک شدید زخمی ہوگئی۔مرنے والوں میں منگیتر کی بہن 45سالہ نذیراں بی بی اور ماں 75سالہ عطا مائی شامل ہیں جبکہ 18سالہ سائرہ بی بی شدید زخمی ہوئی۔وقوعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں اور پولیس تھانہ صدر دنیاپور موقع پر پہنچ گئیں۔ پولیس نے دونوں خواتین کی میتیں اور زخمی خاتون کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کردیا ہے اور وقوعہ کی تحقیقات شروع کردی ہیں ۔ اطلاعات کے مطابق علاقہ مکینوں نے مبینہ ملزم احسن کو آلہ قتل ،چھری سمیت پکڑ کر پولیس کے حوالہ کردیا۔

Dunya Bethak