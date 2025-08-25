متاثرین سیلاب کیلئے ہر ممکن اقدامات کئے
سوات (این این آئی) وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان، سیفران اور صوبائی صدر پاکستان مسلم لیگ (ن) انجینئر امیر مقام نے کہا ہے کہ۔۔۔
قدرتی آفات اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عوام کی مشکلات کو کم کرنے کیلئے وفاقی حکومت نے ہر ممکن اقدامات کئے ہیں، یہ وقت سیاست سے بالاتر ہو کر انسانی خدمت کا ہے ۔ سوات میں مسلم لیگ ہاؤس سنگوٹہ میں ایک اہم اجلاس کے بعد پارٹی کے ضلعی عہدیداران اور نومنتخب ویلیج چیئرمین سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور متاثرہ علاقوں کی بحالی و ریلیف کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں سب کو مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چا ہئے ۔