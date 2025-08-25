سیلاب سے متاثرہ مقامات کا دورہ
بونیر،صوابی( نیوز ایجنسیاں) پشتونخواملی عوامی پارٹی کے چیئرمین وتحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی نے۔۔۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بونیر، صوابی، سوات، شانگلہ میں حالیہ طوفانی بارشوں، سیلابوں ،کلائوڈ برسٹ قدرتی آفت سے متاثرہ مقامات کا دورہ اور ہونیوالے نقصانات کا جائزہ لیا ۔ محمود خان نے بونیر کے گورو دوارہ (درمسال)جاکر سکھ برادری سے ہمدردی کا اظہار کیا اور سکھوں کی تاریخی ثقافتی ورثے او ر تاریخی آثار کا معائنہ بھی کیا۔اچکزئی نے بونیر کے کلی پیر بابا ، کلی بٹی، کلی بیشون، کلی گوکند ،کلی قادر نگر، کلی گڈون امازئی، کلی داروڑی، کا بھی دورہ کیا۔