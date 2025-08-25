متاثرین کے گھر دوبارہ تعمیر کریں
پشاور(این این آئی)عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما امیر حیدر ہوتی نے کہا کہ اب وقت ہے کہ بونیر کے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کی جائے، یہاں پر لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوا کرنا چاہیے۔
امیر حیدر ہوتی نے ایک انٹرویومیں کہا کہ دوسروں کے کیے کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، عالمی سطح پر اتنی انڈسٹریز لگائی گئیں کہ ہم متاثر ہو رہے ہیں۔اْنہوں نے کہا کہ وزیراعلیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اس پر میں وزیراعلیٰ سے کہوں گا کہ آپ کے وسائل گلوبل وارمنگ سے لڑنے کے لیے کافی نہیں اس لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر متاثرین کے گھر دوبارہ تعمیر کریں۔امیر حیدر ہوتی نے کہا کہ صرف، آٹا، دال چینی دینے سے ان لوگوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔