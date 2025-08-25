لاہور : چھری، قینچی سے 3 قتل، نوجوان کو دوستوں نے تشدد سے مار ڈالا
لاہور(کرائم رپورٹر، آن لائن)لاہور میں چار مختلف واقعات میں 4افراد کو قتل کردیا گیا۔ لیاقت آباد میں ملزم نفیس نے قینچی کے وار سے ارشد کو ، مناواں میں شوہر ظہور نے بھی اپنی بیوی عزیزہ کو چھری سے ،جبکہ شمالی چھائونی میں بھی ملزم عاشر نے شہزاد مسیح کو چھری کے واروں سے موت کے گھاٹ اتارا۔
باغبانپورہ کے رہائشی نوجوان اشفاق کے لواحقین کے مطابق بیٹے اشفاق کواسکے دوستوں نے قصور لیجاکر تشدد کرکے جان سے مارڈالا اور لاش رائیونڈ میں پھینک دی۔ تفصیل کے مطابق پولیس کا کہنا کہ لیاقت آباد میں ملزم نفیس مقتول ارشد کے گھر گیا تھا، جہاں ملزم اور مقتول کے مابین جھگڑا ہوا۔ملزم نفیس نے غصے میں قینچی کے وار سے ارشد کو زخمی کیا اور فرار ہو گیا۔اسے ہسپتال منتقل کیا گیاتاہم جانبر نہ ہو سکا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اخلاق اللہ تارڑ کے مطابق ملزم نفیس سے آلہ قتل برآمد کرکے مقدمہ درج کرنے کے بعد انویسٹی گیشن کے حوالے کردیا گیا۔ مناواں کے علاقے میں گھریلو لڑائی جھگڑے پر ملزم ظہور نے 50 سالہ بیوی کو چھری کے وار سے موت کی نیند سلایا۔ پولیس کے مطابق ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کی ہدایت پر مناواں پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم ظہور کوگرفتار کرلیااور مقتولہ کے بیٹے بدر ظہور کی مدعیت میں نامزد ملزم ظہور کے خلاف مقدمہ درج کیا جا رہا ہے ۔شمالی چھاؤنی میں معمولی لڑائی جھگڑے کے دوران چھری کے وار سے شہزاد مسیح کو موت کے گھاٹ اتارنے والے مرکزی ملزم عاشر کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دیگر نامزد ملزموں کی تلاش جاری ہے ۔پولیس نے مقتول شہزاد کے بھائی پرنس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا جس میں عاشر، بلو اور تین نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا۔باغبانپورہ کے رہائشی نوجوان کی پراسرار ہلاکت نے کئی سوالات کو جنم دیدیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان اشفاق دوستوں کے ہمراہ رکشے پر قصور گیا تھا تاہم اس کی لاش رائیونڈ سے برآمد ہوئی۔متوفی کے اہلخانہ کا الزام ہے کہ اشفاق کے دوست ہی اس کی موت کے ذمہ دار ہیں اور اسے تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کر کے لاش کو پوسٹمارٹم کیلئے منتقل کردیا۔ترجمان پولیس کا کہنا کہ واقعے کا مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں، اصل حقائق پوسٹمارٹم رپورٹ کے بعد سامنے آئیں گے۔