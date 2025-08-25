پاکستان آئل فیلڈ کی زیر زمین پائپ لائن سے کروڑوں کا کروڈ آئل چوری
راولپنڈی (خبر نگار)پاکستان آئل فیلڈ کی پائپ لائن سے کروڈ آئل چوری کرنے کی بڑی واردات پکڑی گئی۔ ملزمان نے 10 انچ قطر کی پائپ لائن پر کلپ لگا کر پائپ کے ذریعے زیرِ زمین ٹینکر میں تیل بھرنے کا انتظام کیا ہوا تھا۔
کمپنی کی لوس رپورٹ کے مطابق اب تک 12821 بیرل کروڈ آئل چوری کیا جا چکاکی مالیت تقریباً 25 کروڑ 48 لاکھ 81 ہزار 480 روپے بنتی ہے ۔دھمیال پولیس نے کمپنی کے سینئر ایگزیکٹو ایڈمن شاہد احمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرلیا ۔ متنِ مقدمہ کے مطابق کچھ عرصے سے پنڈ فتح سے مورگاہ تک پائپ لائن کے نامعلوم مقامات سے آئل چوری کی اطلاعات مل رہی تھیں۔ اس دوران پٹرولنگ سپروائزر سید مدثر شاہ نے اطلاع دی کہ رنیال گاؤں کے قریب ایک گھر میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور کالا دھواں اٹھ رہا ہے ۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ بجھانے میں مصروف ہوگئے ۔موقع پر ایک ڈمپر نما گاڑی موجود تھی جس میں خفیہ ٹینک بنا کر اوپر بجری ڈالی گئی تھی جو آگ کی لپیٹ میں آگئی۔ آتشزدگی والا مقام کمپنی کی لائن سے تقریباً 750 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ وہاں 10 انچ قطر کی پائپ لائن پر کلپ لگا کر پائپ کے ذریعے کروڈ آئل ٹینک میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ گھر کے اندر بھی دو بڑے ٹینک بنائے گئے تھے جن میں تیل بھرا جا رہا تھا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران کروڈ آئل، کلپ اور ربڑ پائپ برآمد کرلیا۔مزید برآمدگی میں گھر سے ملزمان شرافت علی اور محمد بلال کے شناختی کارڈ، پستول اور گولیاں شامل ہیں۔ مقدمے میں شرافت علی اور محمد بلال کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے جبکہ سہولت کاری کے الزام میں محمد واجد، شیر خان اور فضل شیر خان کو بھی ملزم بنایا گیا ہے ۔ پولیس نے دو ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔