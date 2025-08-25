وی پی این کے استعمال پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ، پی ٹی اے
اسلام آباد (آئی این پی)پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) نے واضح کیا ہے کہ ملک میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ( وی پی این) کے استعمال پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔
پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ وی پی اینز کو وسیع پیمانے پر جائز مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جن میں محفوظ مواصلات، ڈیٹا کا تحفظ اور محدود وسائل تک رسائی شامل ہے ۔حکام نے مزید بتایا کہ وی پی این پر مکمل پابندی تکنیکی لحاظ سے مشکل ہے اور یہ ان کاروباری اداروں کے لیے نقصان دہ ہو گی جو عالمی روابط پر انحصار کرتے ہیں ۔