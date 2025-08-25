صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وی پی این کے استعمال پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ، پی ٹی اے

  • پاکستان
وی پی این کے استعمال پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں ، پی ٹی اے

اسلام آباد (آئی این پی)پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) نے واضح کیا ہے کہ ملک میں ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ( وی پی این) کے استعمال پر پابندی لگانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔

پی ٹی اے حکام کا کہنا ہے کہ وی پی اینز کو وسیع پیمانے پر جائز مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جن میں محفوظ مواصلات، ڈیٹا کا تحفظ اور محدود وسائل تک رسائی شامل ہے ۔حکام نے مزید بتایا کہ وی پی این پر مکمل پابندی تکنیکی لحاظ سے مشکل ہے اور یہ ان کاروباری اداروں کے لیے نقصان دہ ہو گی جو عالمی روابط پر انحصار کرتے ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak