غذر:برفانی ٹکڑوں سے بنی جھیل سے خطرات، 8 سکول بند
گلگت (دنیا نیوز) گلگت بلتستان کے ضلع غذر کے گاؤں تالی داس میں برفانی پہاڑ کے ٹکڑے گرنے سے بننے والی 8کلومیٹر جھیل کے پانی میں 8فٹ تک کمی آ گئی۔۔۔
بند ٹوٹنے کے خطرات کے پیش نظر دریائے گلگت کے کنارے سے کئی گھرانے محفوظ مقامات پر منتقل اور متعدد ہوٹل سیل کر دیئے گئے ۔ محکمہ اطلاعات کے افسر منیر جوہر کے جاری بیان میں بتایا گیا کہ جھیل کا بند ٹوٹنے سے نشیبی علاقوں کو خطرات کے باعث گلگت کی حدود میں متعدد ہوٹل سیل اور دریائے گلگت کے کنارے آباد چند گھرانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اور 8 سکولوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ گزشتہ رات بارش اور تیز ہوائیں چلنے سے تھلپن دیامر میں 3 افراد زخمی ہو گئے ۔ استور کے گاؤں گدائے میں سیلاب سے 7 گھر متاثر ہوئے ، مشکن میں پھنسے تمام افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔