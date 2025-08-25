ربیع الاوّل کا کل سے آغاز،عید میلادالنبیؐ 6 ستمبر ہفتہ کو ہوگی
اسلام آباد ، لاہور(اپنے رپورٹرسے ، مانیٹرنگ ڈیسک) ماہ ربیع الاول شریف کا چاندپاکستان میں نظر نہیں آیا ، یکم ربیع الاول کل بروز منگل ، جبکہ 12 ربیع الاول عید میلادالنبیؐ 6 ستمبر بروز ہفتہ کو ہوگی۔
مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبد الخبیر آزاد نے رویت کمیٹی کے اجلاس میں چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا ۔مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا ابوالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔جس میں رویت ہلال کمیٹی کراچی کے ممبران، وزارت مذہبی امور، محکمہ سپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندوں نے شرکت کی۔چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔