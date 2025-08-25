صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ربیع الاوّل کا کل سے آغاز،عید میلادالنبیؐ 6 ستمبر ہفتہ کو ہوگی

  • پاکستان
ربیع الاوّل کا کل سے آغاز،عید میلادالنبیؐ 6 ستمبر ہفتہ کو ہوگی

اسلام آباد ، لاہور(اپنے رپورٹرسے ، مانیٹرنگ ڈیسک) ماہ ربیع الاول شریف کا چاندپاکستان میں نظر نہیں آیا ، یکم ربیع الاول کل بروز منگل ، جبکہ 12 ربیع الاول عید میلادالنبیؐ 6 ستمبر بروز ہفتہ کو ہوگی۔

مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبد الخبیر آزاد نے رویت کمیٹی کے اجلاس میں چاند نظر نہ آنے کا اعلان کیا ۔مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا ابوالخبیر آزاد کی زیر صدارت ہوا۔جس میں رویت ہلال کمیٹی کراچی کے ممبران، وزارت مذہبی امور، محکمہ سپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نمائندوں نے شرکت کی۔چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر نے میڈیا کو بتایا کہ ملک بھر میں کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak