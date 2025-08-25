صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :صنعتی کارکنوں کو فلیٹس کی الاٹمنٹ ،درخواستیں طلب

پنجاب :صنعتی کارکنوں کو فلیٹس کی الاٹمنٹ ،درخواستیں طلب

لاہور(نمائندہ دنیا)پنجاب میں صنعتی کارکنوں کومفت فلیٹ کی الاٹمنٹ کے لئے درخواستیں طلب کرلی گئیں- وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر فلیٹ الاٹمنٹ میں انتقال کرنے والے صنعتی ورکرز کی بیوگان کے لئے 3 فیصد جبکہ معذور ورکرز کا 2 فیصد کوٹہ مقرر کیا گیا۔

ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی ورکرز سے فلیٹ کی الاٹمنٹ کے لئے درخواستیں طلب کر لی گئیں -ورکرز ویلفیئر کمپلیکس سندر انڈسٹریل ا سٹیٹ قصور فیزون میں الاٹمنٹ کی کارروائی کا آغاز کر دیاگیا۔ ورکرز ویلفیئر کمپلیکس میں صنعتی کارکنوں کو 750 فلیٹ مفت دئیے جائیں گے -ضلع لاہور اور قصور کے صنعتی کارکنوں کے لئے گھر بیٹھے ویب سائٹ سے درخواست فارم حاصل کرنے کی سہولت میسر ہے -مفت فلیٹ الاٹمنٹ کیلئے ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر نارتھ اورساؤتھ کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر قصور کے دفتر سے بھی فارم حاصل کئے جا سکتے ہیں -درخواستیں جمع کرانے کیلئے 8ستمبر آخری تاریخ مقرر کردی گئی ۔ صنعتی ورکرز کیلئے دو تہائی اور ضلع لاہور کے ورکرز کیلئے ایک تہائی ہاؤسنگ یونٹ کوٹہ مقررکیا گیا ہے۔

