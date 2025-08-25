صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہداء لواحقین کو 61کروڑ سے زائد معاوضہ اداکر دیا :بیرسٹر سیف

  • پاکستان
پشاور (آئی این پی)مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا سیلاب متاثرہ اضلاع میں معاوضوں کے چیکس کی تقسیم جاری ہے، شہدا کے لواحقین کو 614 ملین اور زخمیوں کو 15.9 ملین روپے دئیے جا چکے ہیں۔۔۔

 307 شہدا کے لواحقین کو معاوضے کے چیکس  دئیے گئے ہیں۔ بیان میں ترجمان کے پی حکومت نے کہا باقی 89 شہدا کے لواحقین کو بھی جلد معاوضے کے چیکس فراہم کر دیئے جائیں گے ۔ 34 زخمیوں کو معاوضے کے چیکس دئیے جا چکے ہیں ، باقی 144 زخمیوں کو بھی جلد چیکس فراہم کیے جائیں گے ، ڈیجیٹل ایپ کے ذریعے سیلاب متاثرین کو 15 ہزار کی ادائیگیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے ۔ ان کا مزید کہنا تھا سیلاب سے متاثرہ گھروں کا سروے جاری ہے ، سروے مکمل ہوتے ہی مالکان کو معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلی کی ہدایت پر گھروں کا معاوضہ بھی دگنا کر دیا گیا، مکمل تباہ مکان کا 5 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ اور جزوی متاثرہ کا ڈھائی لاکھ سے بڑھا کر 5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ بیرسٹر سیف نے کہا صوبے میں بدترین سیلاب آیا، انسانی جانیں ضائع ہوئیں، سڑکیں، پل اور عمارتیں تباہ ہوئیں، وفاقی حکومت ستو پی کر سو رہی ہے ۔ کے پی کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اپنے سرمائے سے شہریوں کی مدد کررہے ہیں، سیلاب متاثرہ علاقوں میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری بھی ہے۔

