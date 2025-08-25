پی ٹی آئی نے پارلیمان میں رہنا ہے توضمنی الیکشن لڑے :شیر افضل
اسلام آباد (دنیا نیوز) ایم این اے شیر افضل مروت نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمان میں رہنا ہے توضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کا فائدہ نہیں ہوگا۔
دنیا نیوزکے پروگرام ’’ٹونائٹ ود ثمر عباس‘‘ میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل شاید نہیں لگے گی،پی ٹی آئی کی حکمت عملی ناکامی کا شکار ہے ۔انہوں نے کہا کہ مفاہمت سے رہائی ہوئی تووہ ڈیل ہوگی،ایسا ہوتا ہے توپی ٹی آئی کی مقبولیت کونقصان ہوگا،مجھے یہ بیل منڈھے چڑھتے نظر نہیں آ رہی۔ایم این اے کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان ہمدردی کی بنیاد پررہا ہوں گے ، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کومفاہمت سے کیا ملے گا، علیمہ خان کے بیٹوں سے متعلق میں نے ایک رائے دی تھی، پارٹی سے تین دفعہ نکالا جاچکا ہوں۔شیرافضل مروت نے کہا کہ سوشل میڈیا پرمیرے خلاف گالم گلوچ کیا جارہا ہے ، مجھے آج بھی تحریک انصاف سے ہمدردی ہے ،اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کم کرے ،بانی کومائنس کرنے سے متعلق علیمہ خان کے بیان سے پارٹی کونقصان ہوا۔ان کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ حکومت مضبوط اور پی ٹی آئی محدود ہوئی، تحریک انصاف نے غلطیوں پرمبنی فیصلے کیے ، موجودہ حالات سے تحریک انصاف کا ورکرزبھی مایوس ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کوفرق نہیں پڑتا میں پارٹی میں رہوں یا نہ رہوں،میں خود بانی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں،جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی تب تک واپس نہیں جاؤں گا،تحریک انصاف کوچھوڑنے سے متعلق ابھی کوئی حتمی بات نہیں کرسکتا۔ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے انکشاف کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والے اکاؤنٹس جیسے اڈیالہ کی بلی اور بابا کوڈا، دراصل علیمہ خان کے بیٹے چلاتے تھے ۔2018میں مینڈیٹ ملنے کے بعد پی ٹی آئی کے اندر تکبر آسمان کو چھو رہا تھا،اس دن سے آج تک پارٹی میں کوئی نیا فرد شامل نہیں ہوا۔