جسٹس عابدعزیز شیخ نے بطور قائم مقام چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ حلف اٹھا لیا

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم کی بیرونِ ملک روانگی کے بعد جسٹس عابدعزیز شیخ نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔

لاہور ہائیکورٹ کے ججز لاؤنج میں حلف برداری کی سادہ و پروقار تقریب منعقد ہوئی ،جس میں جسٹس شمس محمود مرزا نے ان سے حلف لیا۔تقریب میں لاہور ہائیکورٹ کے ججز، بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں، وفاقی وصوبائی لا ء افسروں، وکلا ء اورعدالتی افسروں نے شرکت کی۔اس موقع پر ججز اور وکلا ء نے جسٹس عابد عزیز شیخ کو قائم مقام چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔

