  • پاکستان
وزیر ہائر ایجوکیشن یونیورسٹیز سینڈیکیٹ کے چیئرمین ہونگے، ایکٹ میں ترامیم کا فیصلہ

لاہور(سجاد کاظمی سے)حکومت نے پنجاب کی جامعات کے ایکٹ میں ترامیم کا بڑا فیصلہ کرلیا اورمحکمہ ہائر ایجوکیشن نے تمام سرکاری یونیورسٹیز کا یکساں ایکٹ بنانے کی سمری تیار کر لی ہے، جس کے مطابق وزیر ہائر ایجوکیشن تمام جامعات کی سینڈیکیٹ کے چیئرمین ہوں گے۔۔۔

اس نئے ایکٹ کے خلاف جامعات کے پروفیسرز اور وائس چانسلرز میں تشویش پائی جارہی ہے ، تاحال بڑی جامعات کے وائس چانسلرز سینڈیکیٹ کے چیئرمین ہیں۔ایکٹ میں ترمیم سے جامعات کو تو اعتراض نہیں ، مگر وزیر ہائر ایجوکیشن کے سنڈیکیٹ چیئرمین بننے پر آوازیں اٹھیں گی ۔ جامعات میں بڑے پیمانے پر احتجاج بھی ہوسکتا ہے اور شاید اس احتجاج پر گورنر پنجاب اس ترمیمی ایکٹ میں رکاوٹ بنیں۔اس نئے ایکٹ سے پنجاب یونیورسٹی، یو ای ٹی لاہور، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، جی سی یو،جی سی یو فیصل آباد، بی زیڈ یو ملتان، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور دیگر جامعات متاثر ہوں گی۔اس نئے ایکٹ کے تحت سنڈیکیٹ میں ایم پی ایز ارکان کی تعداد چار ہو جائے گی کیونکہ پہلے ہی حکومت سنڈیکیٹ میں تین ارکان اسمبلی کو ممبرز نامزد کررہی ہے ، اس طرح وزیر ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین بننے پر سنڈیکیٹ میں ارکان اسمبلی کی تعداد چار ہو جائے گی جس سے جامعات میں سیاسی مداخلت کا اندیشہ پایا جارہا ہے ، اس طرح نئے مجوزہ ایکٹ سے جامعات کی خودمختاری بھی متاثر ہوگی۔

