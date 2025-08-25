گورنر سندھ کا سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز ترمیمی بل پر اعتراض ، واپس بھیج دیا
کراچی (آئی این پی) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل 2025ء اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا۔
کراچی سے ترجمان گورنر سندھ کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے سیکشن 15 کی ذیلی شق (1) میںBPS-20/21’ کو BPS-19/20 سے بدلنے کی تجویز ناقابل قبول قرار دی گئی ہے ۔گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ متعلقہ شق کو غیر ترمیم شدہ ہی رہنے دیا جائے ۔گورنر سندھ نے بل کو آئین کے آرٹیکل 116(2)(b) کے تحت سندھ اسمبلی کو دوبارہ غور کے لیے بھجوا دیا ہے ۔ واضح رہے کہ اس بل میں ترمیم کی منظوری سے انٹر میڈیٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے گریڈ 19 یا گریڈ 20 کے مساوی افسران کو تعینات کیا جا سکے گا۔ اس سے قبل قانون کے مطابق بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے گریڈ 20 یا گریڈ 21 کے مساوی افسران کو تعینات کیا جا سکتا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے موقف اختیار کیا ہے کہ انتظامی معیار کی بہتری کے لیے ترمیم نہ کی جائے اور پرانی شق بحال رکھی جائے۔