صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر سندھ کا سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز ترمیمی بل پر اعتراض ، واپس بھیج دیا

  • پاکستان
گورنر سندھ کا سیکنڈری ایجوکیشن بورڈز ترمیمی بل پر اعتراض ، واپس بھیج دیا

کراچی (آئی این پی) گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سندھ بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ترمیمی بل 2025ء اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا۔

کراچی سے ترجمان گورنر سندھ کے مطابق گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے سیکشن 15 کی ذیلی شق (1) میںBPS-20/21’ کو BPS-19/20 سے بدلنے کی تجویز ناقابل قبول قرار دی گئی ہے ۔گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ متعلقہ شق کو غیر ترمیم شدہ ہی رہنے دیا جائے ۔گورنر سندھ نے بل کو آئین کے آرٹیکل 116(2)(b) کے تحت سندھ اسمبلی کو دوبارہ غور کے لیے بھجوا دیا ہے ۔ واضح رہے کہ اس بل میں ترمیم کی منظوری سے انٹر میڈیٹ بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے گریڈ 19 یا گریڈ 20 کے مساوی افسران کو تعینات کیا جا سکے گا۔ اس سے قبل قانون کے مطابق بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے گریڈ 20 یا گریڈ 21 کے مساوی افسران کو تعینات کیا جا سکتا تھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے موقف اختیار کیا ہے کہ انتظامی معیار کی بہتری کے لیے ترمیم نہ کی جائے اور پرانی شق بحال رکھی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

16سالہ مغویہ بازیاب، ملزم گرفتار

دو ملزم گرفتار ، منشیات برآمد

خاتون سمیت 2افراد کی لاشیں برآمد

کاہنہ :محلے دار کی فائرنگ ‘ نوجوان زخمی

16سالہ لڑکی سے زیادتی ، ویڈیو وائرل،3ملزموں کیخلاف مقدمہ

مصطفی آباد:ڈکیتی وچوری کی وارداتیں،لاکھوں کانقصان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak