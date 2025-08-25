صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور سے پیرس کیلئے پی آئی اے پروازیں بند کرنیکا فیصلہ

  • پاکستان
لاہور سے پیرس کیلئے پی آئی اے پروازیں بند کرنیکا فیصلہ

لاہور(این این آئی)پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے یورپ کے شہر پیرس کیلئے اپنے فضائی آپریشنز محدود کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

ترجمان کے مطابق لاہور سے پیرس کیلئے پروازیں معطل کردی جائیں گی تاہم اسلام آباد سے پیرس کیلئے پروازوں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ذرائع کے مطابق لاہور سے پیرس کیلئے آخری پرواز 17 ستمبر کو روانہ ہوگی، جبکہ پیرس سے لاہور کی آخری پرواز 12 ستمبر کو آپریٹ کی جائے گی۔واضح رہے کہ پی آئی اے نے رواں سال 18 جون سے لاہور سے پیرس کیلئے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز کیا تھا تاہم اس وقت قومی ایئر لائن کے بیڑے میں شامل بارہ بوئنگ 777 طیاروں میں سے سات گراؤنڈ ہیں جس کی وجہ سے آپریشنل مشکلات کا سامنا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :ہفتہ بھر تیزی، انڈیکس میں 3001پوائنٹس اضافہ

کپاس کی فصل کے ریکارڈ کو درست رکھنے کی ہدایت

مستحکم معیشت کے لیے پائیدار صنعتی پالیسی ضروری ،افتخار علی ملک

قازقستان کے سفیر کاوفد کے ہمراہ پی سی ایم اے کا دورہ

حلال فوڈ صرف مسلم دنیا نہیں، یورپ میں بھی مقبول

پاکستانی پراسیسڈ فوڈز کی عالمی برآمدات میں نمایاں اضافہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak