لاہور سے پیرس کیلئے پی آئی اے پروازیں بند کرنیکا فیصلہ
لاہور(این این آئی)پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے یورپ کے شہر پیرس کیلئے اپنے فضائی آپریشنز محدود کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
ترجمان کے مطابق لاہور سے پیرس کیلئے پروازیں معطل کردی جائیں گی تاہم اسلام آباد سے پیرس کیلئے پروازوں کا سلسلہ بدستور جاری رہے گا۔ذرائع کے مطابق لاہور سے پیرس کیلئے آخری پرواز 17 ستمبر کو روانہ ہوگی، جبکہ پیرس سے لاہور کی آخری پرواز 12 ستمبر کو آپریٹ کی جائے گی۔واضح رہے کہ پی آئی اے نے رواں سال 18 جون سے لاہور سے پیرس کیلئے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز کیا تھا تاہم اس وقت قومی ایئر لائن کے بیڑے میں شامل بارہ بوئنگ 777 طیاروں میں سے سات گراؤنڈ ہیں جس کی وجہ سے آپریشنل مشکلات کا سامنا ہے ۔