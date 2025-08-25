صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب :پوش اور کمرشل علاقوں میں کوڑا ٹیکس عائد

  • پاکستان
پنجاب :پوش اور کمرشل علاقوں میں کوڑا ٹیکس عائد

لاہور(این این آئی)پنجاب حکومت نے ستھرا پنجاب کے تحت کوڑا ٹیکس عائد کردیا، جسے ابتدائی مرحلے میں پوش اور کمرشل علاقوں پر نافذ کیا گیا۔

رپورٹ کے مطابق پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد ستھرا پنجاب کے تحت کوڑا ٹیکس نافذ کیا گیا ہے ۔شہری علاقوں میں پانچ مرلہ گھر پر 300جبکہ دیہات میں 200روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا، شہروں میں پانچ سے دس مرلہ گھر سے 500جبکہ دیہات میں فکس 200روپے وصول کیے جائیں گے ۔10مرلہ سے ایک کنال والے گھر پر ایک ہزار دیہات میں 400روپے کوڑا ٹیکس وصول کیا جائے گا،اسی طرح دو سے چار کنال گھر سے 2 ہزار روپے ،چار کنال سے اوپر گھر سے 5 ہزار روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا،جبکہ دیہات میں دو کنال سے اوپر گھروں سے 4سو روپے ٹیکس لیا جائے گا۔شہروں میں چھوٹی دکانوں سے 500جبکہ دیہاتوں میں 300روپے ، شہروں میں درمیانے درجے کی دکانوں سے 1000جبکہ دیہات میں 700روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔بڑے کاروباری مراکز سے 3ہزار جبکہ دیہات سے 2ہزار روپے وصول کیا جائے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی نے باقاعدہ کوڑا ٹیکس کی تقسیم شروع کردی جبکہ بلوں کی تقسیم و وصولی ایل ڈبلیو ایم سی کی ریونیو اور آپریشنل ٹیم کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹاپ اینڈ ٹی ٹونٹی سیریز : شاہینوں کی سیمی فائنل میں ہمت جواب دے گئی

جنوبی افریقہ کو اپنی ون ڈے تاریخ کی سب سے بڑی شکست

ماریا شراپووا انٹرنیشنل ٹینس ہال آف فیم میں شامل

رونالڈو کا مسلمانوں کی طرح دعا مانگتے کلپ وائرل

بھارتی کرکٹر چتیشور پچارا نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

کوہلی اور روہت ابھی ریٹائرمنٹ لینے نہیں جا رہے :راجیو شکلا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak