پنجاب :پوش اور کمرشل علاقوں میں کوڑا ٹیکس عائد
لاہور(این این آئی)پنجاب حکومت نے ستھرا پنجاب کے تحت کوڑا ٹیکس عائد کردیا، جسے ابتدائی مرحلے میں پوش اور کمرشل علاقوں پر نافذ کیا گیا۔
رپورٹ کے مطابق پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد ستھرا پنجاب کے تحت کوڑا ٹیکس نافذ کیا گیا ہے ۔شہری علاقوں میں پانچ مرلہ گھر پر 300جبکہ دیہات میں 200روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا، شہروں میں پانچ سے دس مرلہ گھر سے 500جبکہ دیہات میں فکس 200روپے وصول کیے جائیں گے ۔10مرلہ سے ایک کنال والے گھر پر ایک ہزار دیہات میں 400روپے کوڑا ٹیکس وصول کیا جائے گا،اسی طرح دو سے چار کنال گھر سے 2 ہزار روپے ،چار کنال سے اوپر گھر سے 5 ہزار روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا،جبکہ دیہات میں دو کنال سے اوپر گھروں سے 4سو روپے ٹیکس لیا جائے گا۔شہروں میں چھوٹی دکانوں سے 500جبکہ دیہاتوں میں 300روپے ، شہروں میں درمیانے درجے کی دکانوں سے 1000جبکہ دیہات میں 700روپے کوڑا ٹیکس لیا جائے گا۔بڑے کاروباری مراکز سے 3ہزار جبکہ دیہات سے 2ہزار روپے وصول کیا جائے گا۔ ایل ڈبلیو ایم سی نے باقاعدہ کوڑا ٹیکس کی تقسیم شروع کردی جبکہ بلوں کی تقسیم و وصولی ایل ڈبلیو ایم سی کی ریونیو اور آپریشنل ٹیم کرے گی۔