نواز شریف سے دوسرے روز بھی سر راہ مقامی لوگوں ،سیاحوں کی ملاقات

  پاکستان
نواز شریف سے دوسرے روز بھی سر راہ مقامی لوگوں ،سیاحوں کی ملاقات

مری(این این آئی)مسلم لیگ (ن) کے صدر و سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف سے دوسرے روز بھی مری میں سرراہ مقامی لوگوں اورسیاحت کیلئے آنے والوں نے ملاقات کی۔

مری کی سیر کیلئے آنے والے اور مقامی لوگ نواز شریف کو دیکھ کر خوشی سے نہال دکھائی دئیے ۔ اس دوران نواز شریف نے اپنی گاڑی رکوا لی اور مقامی لوگوں اور سیاحت کیلئے آنے والوں سے ملاقات کی جنہوں نے نواز شریف کے ہمراہ تصاویر اور سیلفیاں بنائیں ۔نواز شریف نے خصوصی طور پر بچوں سے شفقت کا اظہار کیا۔

