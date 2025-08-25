خیبرپختونخوا : فورسز کا آپریشن، 5 خوارج ہلاک، 1 شہری شہید : حجرے پر فائرنگ، اے این پی رہنما سمیت 3 جاں بحق
دیر بالا، صوابی،بنوں(نیوز ایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک) دیر بالا میں سکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن کیا، آپریشن کے دوران 5 خوارج ہلاک ہوگئے۔
ترجمان سی پی او خیبر پختونخوا کے مطابق ٹارگٹڈ آپریشن فتنہ الخوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا، ہلاک ہونے والے دہشتگرد کچھ روز قبل پولیس پارٹی پر حملے میں ملوث تھے ۔انہوں نے کہا کہ آپریشن کے دوران ایک شہری شہید ، 8 پولیس اہلکار معمولی زخمی اور5دہشت گرد ہلاک ہوئے جن میں سے ایک کی نعش برآمد ہوئی ہے ، باقی شرپسندوں کی تلاش اور علاقہ کلیئر کرنے کے لئے سرچ آپریشن جاری ہے ۔ صوابی میں موضع اسماعیلہ میں واقع ایک حجرہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے این پی رہنما سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے جن میں اے این پی کے سینئر نائب صدر عالم زیب بھی شامل ہیں ۔عشرت علی سکنہ اسماعیلہ نے تھانہ کالو خان میں ایف آئی آر درج کراتے ہوئے بتایا کہ وہ گزشتہ شب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ اس دوران اطلاع ملی کہ حجرہ موسیٰ خان میں ان کے 45سالہ چچازاد بھائی عالم زیب ، 42سالہ بلال احمد ساکنان اسماعیلہ اور 26سالہ مہمان ابوذر سکنہ شنکر ڈھنڈ مردان کی لاشیں پڑی ہیں جس پر فوراً جائے وقوعہ پر آکر دیکھا تو تینوں کی لاشیں پڑی تھیں، جنہیں نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کرکے قتل کیا ، پولیس نے تہرے اندھے قتل کی تحقیقات شروع کردی ۔ادھر بنوں میں پولیس چوکی پر دہشتگردوں کے حملے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا۔