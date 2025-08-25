صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخصوص سیٹوں پر گورنر کا لیا حلف غیرآئینی ، سپیکر پختونخوا اسمبلی

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے کہا ہے کہ 25 مخصوص نشستوں پر گورنر کا لیا گیا حلف غیرآئینی تھا، آج پیر کو آئین وقانون کے تحت دوبارہ حلف لیاجائے گا۔

بابرسلیم سواتی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اراکین اسمبلی سے حلف لیناسپیکرکی ذمہ داری ہے ،میں نے کبھی نہیں کہاکہ حلف نہیں لوں گا۔انہوں نے کہا کہ کورم پورا نہ ہونے پرگزشتہ اجلاس ملتوی ہواتھا،سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی نے کہا کہ گورنرکے غیرقانونی حلف لینے پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا تھا۔انہوں نے کہا کہ بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے تمام اداروں نے مل کر کام کیا، گنڈاپور نے ہراول دستے کے طور پر تمام متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔سپیکر خیبرپختونخوا اسمبلی بابرسلیم سواتی نے کہا کہ صوبائی حکومت نے متاثرین کی امداد دگنی کردی ہے۔

